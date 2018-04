Tiere sorgen auch für viel Ärger

HANDOUT - Datum unbekannt, Land unbekannt, Ort unbekannt: Ein Marmorkrebs (Procambarus virginalis) sitzt am Ufer eines Gewässers. Der Marmorkrebs kann schnell viele Nachkommen bekommen und ist sehr gefräßig. ACHTUNG: Dieses Bild hat dpa auch im Bildfunk gesendet. Foto: Ranja Andriantsoa/Deutsches Krebsforschungszentrum/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++ © Ranja Andriantsoa/Deutsches Kreb, Ranja Andriantsoa, Deutsches Krebsforschungszentrum

Diese Krebse haben ein besonderes Muster auf ihrem braunen Panzer. Es sieht so ähnlich aus wie Marmorstein. So kamen die Marmorkrebse zu ihrem Namen. Manche Leute halten die Tiere in ihrem Aquarium. In freier Natur leben die Krebse in verschiedenen Teilen der Welt, auch in Deutschland.

Nun haben Forscher erneut über die Tiere berichtet. Das Besondere an den Marmorkrebsen: Die Weibchen

...

Sie sehen 46% der insgesamt 865 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.02.2018