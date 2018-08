Tiere werden ausgewildert

© Holger Hollemann/dpa

In Deutschland sind Sumpfschildkröten beinahe ausgestorben. Vor weniger als 200 Jahren lebten die Tiere zwar noch in vielen Gewässern, doch dann nahmen die Menschen den Schildkröten immer mehr Lebensraum weg.

Im Bundesland Niedersachsen gab es lange keine Sumpfschildkröten mehr. Doch dann begannen Naturschützer, sie wieder auszuwildern. Am Montag entließen sie 18 neue Tiere in die Natur. Zusätzlich wollen die Naturschützer auch Gewässer anlegen und sich um Plätze kümmern, an denen die Tiere ihre Eier ablegen.

Sumpfschildkröten leben gerne in flachen, stehenden Gewässern. Sie sind zwar auch an Land unterwegs. Fressen können sie aber nur im Wasser, weil sie nur dort schlucken können. Die Tiere ernähren sich zum Beispiel von Wasserinsekten und Schnecken.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.08.2018