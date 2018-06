Traumurlaub im Weltraum

Anzeige

Manche Leute wollen im Urlaub ans Meer fahren und im Sand liegen. Andere träumen von den Bergen. Der Schauspieler Rufus Beck will aber viel weiter weg. Vielleicht kennst du seine Stimme. Rufus Beck hat schon viele bekannte Hörbücher gesprochen: „Harry Potter“ etwa und „James und der Riesenpfirsich“. Kürzlich berichtete er, dass er gern mal ins All möchte. „Eine Reise, auf der man sich unsere Erde aus 400 oder 500 Kilometer entfernt anschauen kann, wäre eine außergewöhnliche Erfahrung“, sagte er Reportern.

Jetzt erzählt Rufus Beck erst mal in einem neuen Film, wie toll der Himmel an verschiedenen Stellen der Erde nachts aussieht. Der Film „Sternenjäger – Abenteuer Nachthimmel“ kam Donnerstag in die Kinos.