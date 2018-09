Trick abgeschaut

Die Delfin-Dame Wave richtet sich auf. Sie scheint auf der Wasseroberfläche rückwärts zu gehen – auf ihrer Schwanzflosse. Dieses Kunststück lernen Delfine oft in Delfin-Shows. Aber Wave lebt in Freiheit vor der Küste des Landes Australien und war nie in einem Delfin-Zoo. Woher kann sie also diesen Trick?

Ganz einfach: Sie hat es sich von dem Delfin-Weibchen Billie abgeschaut. Denn Billie war einige Zeit in einem Delfin-Zoo und hat dort gefangene Delfine getroffen, die solche Tricks vorführen. Von ihnen hat sie sich das Schwanzlaufen abgeschaut.

Wieder in Freiheit hat Billie das Kunststück ihren Delfin-Freunden gezeigt. Forscher haben nachgezählt und herausgefunden: Mindestens neun Delfine lernten diesen Gang auf der Schwanzflosse.

