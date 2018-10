Um die Wette geglitzert

Wer glitzert hier eigentlich mehr: Taylor Swift in ihrem Kleid oder die Auszeichnung, die die Sängerin in den Händen hält? Das konnte man sich als Zuschauer bei einer großen Preisverleihung im Land USA fragen. Taylor Swift wurde dort in der Nacht zum Mittwoch unter anderem als beste Künstlerin des Jahres geehrt.

Die Preise nennt man American Music Awards (gesprochen: ämärikän mjusik äwords). Nicht nur Taylor Swift bekam so einen. Auch die Sängerin Camila Cabello etwa wurde ausgezeichnet. Sie bekam zum Beispiel einen Preis für ihr Lied „Havana“ - und für ihr Musikvideo dazu.

Übrigens: Welche Stars die Preise bekommen, entscheiden die Fans. Sie dürfen vorher im Internet darüber abstimmen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.10.2018