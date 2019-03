Ungemütliche Schiffsreise

© dpa

Bloß runter vom Schiff! Das werden sich eine Menge Leute gedacht haben, obwohl sie eigentlich eine gemütliche Urlaubsreise machen wollten. Denn plötzlich wurde es sehr ungemütlich auf ihrem Kreuzfahrtschiff vor der Küste von Norwegen. Das Land liegt im Norden von Europa.

Mitten in einem Sturm hatte das Schiff am Samstag einen Schaden am Motor. Es ließ sich nicht mehr richtig steuern. Es schwankte heftig und Sessel und Tische rutschten hin und her. Gefährlich war zudem: Dort vor der Küste liegen viele kleine Inseln. Ein Schiff kann schnell auf Grund laufen. Zum Glück kamen schnell Helfer. Sie holten erst eine Menge Passagiere mit Hubschraubern vom Schiff und brachten sie an Land.

Später schafften es andere Helfer, Leinen anzubringen, um das Schiff abzuschleppen. Es soll nun in einen Hafen gebracht werden.

