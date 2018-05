Ur-Großvater regiert

Anzeige

Dieser Mann könnte den ganzen Tag gemütlich im Sessel sitzen oder mit seinen Ur-Enkeln spielen. Er ist nämlich schon 92 Jahre alt! Doch Mahathir Mohamad mag die Politik. Gerade hat der Ur-Großvater mit seiner Partei im Land Malaysia in Südostasien eine Wahl gewonnen. Am Donnerstag wurde er Chef der Regierung des Landes. Er ist damit der älteste Regierungschef auf der ganzen Welt! Mahathir Mohamad muss manchmal gestützt werden, wenn er eine Rede hält. Aber ansonsten sei er noch ganz gut drauf, sagen viele Menschen in Malaysia. Er selbst meint, fit zu sein sei eine Frage der Disziplin.