Verlosung: Mario Kart-Rennen im Wohnzimmer mit Carrera RC

Neue Rennfahrzeuge für Mario und Luigi: Neben den bekannten „Mario-Kart-Race-Karts“ können Mario und sein jüngerer Bruder Luigi bei „Carrera RC“ jetzt auch mit ihren neuen „Circuit-Special-Flitzern“ über die heimische Regenbogen-Piste sausen.

In der Spezialvariante „Circuit Special“ geben die beiden zu Weihnachten richtig Gas. Mit bis zu 9 km/h düsen Mario und sein Bruder Luigi mit ihren Karts aus der beliebten „Nintendo-Mario-Kart-Reihe“ in diesem Jahr um den Weihnachtsbaum. Die 25 Zentimeter langen Karts machen dank der Originallizenz von Nintendo einiges her. Kleine Rennfahrer ab sechs Jahren und auch alle älteren Familienmitglieder haben damit jede Menge Spaß.

Für bis zu 20 Minuten sorgen Mario im blauen Kart und Luigi in seinem Flitzer in Weiß und Grün für Tempo im Wohnzimmer. Danach muss der „3,2V-700mAh LiFePo4-Akku“ für einen kurzen Tankstopp von 90 Minuten an die Ladestation. Dank der 2,4-GHz-Technologie können bis zu 16 Rennpiloten gleichzeitig über die Piste flitzen. Die „Full Function“- Steuerung sorgt dabei für genaues Steuern um jede Kurve. Wie alle Carrera RC-Fahrzeuge sind auch Mario und Luigis neue Rennflitzer „Ready-to-Run“ und starten ihren Siegeszug dank mitgelieferter Steuerung, Akku und Batterien für die Fernsteuerung direkt aus der Verpackung. Bilder: Carrera-Toys

