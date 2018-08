Versunkene Dörfer

© Swen Pförtner/dpa

Wenn es lange Zeit nicht regnet, kommt in diesem See etwas zum Vorschein: die Überreste alter Dörfer! Der See liegt im Bundesland Hessen, heißt Edersee und ist ein Stausee.

Er wurde vor langer Zeit angelegt. Das Wasser des Sees wird in den Fluss Weser und in den Mittellandkanal geleitet, wenn diese nicht genug Wasser haben. So soll dafür gesorgt werden, dass auf ihnen weiter Schiffe fahren können. Für den Edersee mussten die Menschen aus der Gegend ihre Dörfer verlassen. Diese wurden an anderer Stelle wieder aufgebaut. Das Gebiet, auf dem die alten Dörfer standen, wurde geflutet. Wenn der Wasserstand in dem See weit genug absinkt, kommen Ruinen der alten Dörfer zum Vorschein. Weil es in diesem Sommer wenig geregnet hat, sieht man zum Beispiel eine komplette alte Brücke, auf der manche Leute nun spazieren gehen, statt darüber zu schwimmen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018