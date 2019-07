100 Jahre: Das klingt nach einem hohen Alter, oder? Heute ist es aber gar nicht mehr sooo selten, dass Menschen dieses Alter erreichen. Immer mehr Menschen können ihren 100. Geburtstag feiern, haben Fachleute herausgefunden. Das sind ganz schön viele Kerzen auf dem Geburtstagskuchen!

In diesem Jahr gibt es sogar einen neuen Rekord: Etwa 533 000 Hundertjährige gibt es auf der Welt. Das sind so viele Menschen, wie in der Stadt Hannover leben.

Forscher sagen, dass es heute etwa viermal so viele Hundertjährige gibt, wie im Jahr 2000. Die meisten davon sind Frauen. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass früher viele Männer im Krieg gestorben sind.

