Sonne, Sonne, Sonne! So sah es am Wochenende beinah überall in Deutschland aus. Rad fahren, Eis essen oder spazieren gehen – das Wetter war perfekt, um draußen zu sein. Und wem hatten wir das zu verdanken? Leo!

Leo ist aber kein Wetterfrosch. Leo ist ein Hochdruckgebiet, das sich am Wochenende über Deutschland bewegt hat. Solche Wetterlagen sorgen meist für Sonne.

Dagegen bringen Tiefdruckgebiete eher Regen. Die Namen für die Wetter-Gebiete vergeben Forscher.