Von Federn und Schäfchen

Es gibt viele verschiedene Arten von Wolken. Forscher unterscheiden sie nach der Form, der Größe und der Höhe, in der die Wolken entstehen. Hier drei Beispiele.

Federwolken: Sie entstehen in großer Höhe, in bis zu 13 Kilometern über der Erde. Die Wolken sind dünn und faserig. Dadurch sehen sie aus wie große, weiße Federn.

Schäfchenwolken: Wenn diese Wolken am Himmel auftauchen, bleibt das Wetter meist so, wie es ist. Man sagt auch, das Wetter bleibt beständig. Die Form dieser Wolken erinnert an dicht gedrängte Schafe mit dicker Wolle.

Schleierwolken: Diese Wolken nennen Fachleute auch Cirrostratus. Sie entstehen in großer Höhe und bedecken oft den ganzen Himmel. Es wirkt dann so, als hätte sich ein riesiger Vorhang über den Himmel gelegt.

