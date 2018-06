Anzeige

In diesem Waisenhaus leben keine Menschenkinder, sondern Bonobos. Das sind Zwergschimpansen. Die Tiere sind in tropischen Regenwäldern im Kongo in Afrika zu Hause.

In freier Natur lauern so einige Gefahren für die Bonobos. Es wird zum Beispiel Jagd auf sie gemacht, weil man es auf ihr Fleisch abgesehen hat. Oder sie werden als Haustiere gehalten. Das ist allerdings beides verboten.

In dem Waisenhaus kümmert man sich um Bonobos, die keine Mutter mehr haben und auch keine Gruppe mehr.