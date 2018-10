Wanzen lieben es warm

Wusstest du, dass es Insekten gibt, die stinken, um andere zu warnen? Die Grüne Stinkwanze macht das zum Beispiel. Sie sondert Duftstoffe ab. Vor allem, wenn sie sich bedroht fühlt. Derzeit kann man diese fiesen Gerüche in manchen Gegenden Deutschland ziemlich oft in diese Nase bekommen. Das liegt am warmen und vor allem langen Sommer. Viele Insekten hatten Zeit, sich mehrmals fortzupflanzen. Die Vögel freuen sich über dieses extra Futter. Aber zum Beispiel in den Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz finden sich gerade sehr viele Wanzen nicht nur auf Pflanzen, sondern in Treppenhäusern, an Fensterscheiben und Hauswänden. Sie suchen einen warmen Platz zum Überwintern. Das stinkt vielen Leuten. Eine Expertin rät: „Wenn man die Tiere los haben will, dann muss man ein Glas über sie stülpen, ein Papier drunter legen und sie ins Freie bringen. Leider kommen die Wanzen nur allzu gerne wieder zurück.“

