Wasser, marsch!

Klatschnass bis auf die Haut! Im Land Myanmar in Asien haben sich die Menschen gerade mit Wasserpistolen bespritzt und Eimer über dem Kopf ausgeleert.

Die große Wasserschlacht hängt mit dem Kalender der Menschen in Myanmar zusammen. Sie begrüßen damit das neue Jahr. Auch in Ländern in der Nähe wie Thailand und Kambodscha geht das Jahr nun los. Das Wasser-Fest dauert mehrere Tage. Derzeit ist es besonders heiß in der Region da kommt jede Abkühlung recht.

Außerdem führen die Menschen momentan auf den Straßen viele Tänze auf und machen Musik. Sie tragen dabei oft Kostüme und sind geschminkt.