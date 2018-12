Weihnachtliche Frisur

Derzeit dekorieren viele Menschen ihre Wohnung mit Lichterketten und Weihnachtskugeln. Doch manche Leute schmücken nicht nur ihren Adventskranz und ihren Weihnachtsbaum. Nein, sie verschönern auch ihren Kopf!

Die meisten dieser Leute sind Mädchen und junge Frauen mit langen Haaren. Sie bauen sich Turmfrisuren, so dass ihre Haare wie ein Baum aussehen. Einige sprühen sich sogar grünes Haarspray drauf. So eine Frisur gelingt mit einem Trick: einer leeren Plastikflasche. Diese setzen sich die Leute auf den Kopf. Mit Bändern befestigen sie dann die langen offenen Haare daran. Und am Ende stecken sie Lametta, Kugeln und Lichter hinein. Fertig ist der herumlaufende Weihnachtsbaum!

