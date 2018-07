Wenn es am Flughafen voll wird

Anzeige

So viele Leute, so viele Koffer, Taschen, Gepäckwagen! An den Flughäfen in Deutschland wird es in diesen Tagen noch voller als sonst.

Klar, weil in immer mehr Bundesländern die Ferien anfangen und viele Familien in den Urlaub fliegen wollen.

Gut vorbereitet

Die Flughäfen haben sich aber darauf vorbereitet. Zum Beispiel der in Frankfurt am Main. Er ist der größte Flughafen Deutschlands. Dort arbeiten extra mehr Mitarbeiter als sonst, um sich um die Reisenden zu kümmern. Das sind etwa Leute, die eigentlich schon in Rente sind oder sonst in den Büros arbeiten.