Wie nett bist du zu anderen?

Dein Mitschüler wird wegen seiner altmodischen Hose ausgelacht. Deine Sitznachbarin bekommt Zettel mit gemeinen Botschaften zugesteckt: Es gibt Momente, in denen es Menschen um dich herum nicht gut geht. Forscher wollten nun wissen: Wie stark interessiert es Kinder und Jugendliche, wenn so etwas passiert? Wie nett und verständnisvoll reagieren sie – oder eben nicht. Um das herauszufinden, haben die Forscher in den drei großen Städten Berlin, Köln und Leipzig vielen Kindern und deren Eltern Fragen gestellt. Das Ergebnis: Die meisten Kinder zwischen sechs und elf Jahren achten auf andere, sind rücksichtsvoll und nett zueinander. Das gilt auch für die meisten Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren. Allerdings verhalten sich Mädchen häufiger so als Jungen, sagen die Forscher. Jedem vierten Jungen seien Probleme anderer Menschen egal. Bei den Mädchen sagte dies nur jedes achte.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.06.2019