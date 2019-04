Wildtiere nicht anfassen

© Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Viele Tierbabys sehen süß aus. Manchmal sitzen kleine Igel, Rehe oder Vögel aber scheinbar allein auf dem Boden. Weit und breit ist keine Mama oder kein Papa zu sehen. Dann wirken die kleinen Tiere ganz hilflos.

Manche Menschen sind in diesem Moment besorgt und wollen die jungen Tiere beschützen. Sie sammeln sie ein und bringen sie zu Stationen für Wildtiere. Doch die Mitarbeiter finden das oft gar nicht so gut. Warum? Weil der Nachwuchs häufig gar keine Hilfe braucht. Das Muttertier versteckt sich vielleicht nur, oder sucht gerade Futter. Experten sagen: Hat ein Mensch ein Jungtier angefasst, nehmen manche Muttertiere es nicht mehr an. Der Nachwuchs riecht ungewohnt. Oft verschreckt der menschliche Geruch die Muttertiere. Deshalb sollte man Tiere in freier Wildbahn nicht einfach anfassen. Hilfe brauchen meist nur verletzte, kranke oder stark unterernährte Tiere. Dann sollte man Handschuhe tragen.

