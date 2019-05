Zotteliges Fell hält warm

Wie niedlich! Kälbchen Lina hat ein zotteliges Fell und sieht ziemlich kuschelig aus. Sie gehört zur Rasse „Schottisches Hochlandrind“. Der Name verrät es schon: Die Rasse kommt aus Schottland. Und das zottelige Fell hat einen Grund. Im schottischen Hochland ist es nämlich oft regnerisch und stürmisch. So sind die Tiere gut gegen dieses Wetter geschützt. Drunter haben die Tiere weiches wolliges Unterhaar, das die Kälte abhält. Das Fell des Hochlandrinds kann verschiedene Farben haben. Am häufigsten sind rot, braun und schwarz. Seltener sind graubraun, weiß und Streifen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.05.2019