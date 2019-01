Zwei grüne Hochhäuser

© Philipp Brandstädter/dpa

Mehr Straßen, mehr Garagen, mehr Hochhäuser. Oft werden Großstädte immer nur noch grauer und noch hässlicher. Damit das nicht überall so ist, machen sich Architekten viele Gedanken. Diese Fachleute planen und bauen Gebäude. Manche denken dabei in ihren Entwürfen auch an eine hübsche Bepflanzung.

In Italien in der Stadt Mailand hat eine Gruppe Architekten ein sehr besonderes Bauwerk entworfen: den Bosco Verticale. Das sind zwei bewaldete Hochhäuser mit Balkonen auf allen Seiten und allen Stockwerken. Auf diesen Balkonen wachsen viele hundert Bäume und ein paar tausend Sträucher.

Die üppige Bepflanzung hält Wind und Lärm von den Bewohnern ab. Im Sommer sorgen die Bäume für Schatten. Und jeder, der Mailand besucht, staunt über den vertikalen Wald. Denn der Bosco Verticale sieht einfach toll aus.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019