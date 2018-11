Zwischen Spiel und Wirklichkeit

Nach einem schweren Autounfall wacht die 14-jährige Bianca im Krankenhaus auf – allein. Von ihrem besten Freund Lonnie, der mit im Auto saß, fehlt jede Spur. Und niemand will ihr sagen, was mit ihm passiert ist. Sie findet ihn erst in der virtuellen Welt von Minecraft wieder, in die sie durch die Virtual Reality Brille ihres Mitpatienten A.J. eintreten kann. Gemeinsam mit Anton und Esme – ebenfalls Patienten – gehen sie auf Mission durch die Würfelwelt. Doch nach und nach verschwimmen hier die Grenzen, Spiel und Realität scheinen zu kollidieren, immer tiefer wird sie in die bizarre Welt gezogen... Und plötzlich kämpft Bianca dort wie hier um ihr Leben.

