„Zynisches Auftreten?“

Putin als Friedenstaube!?

Manchmal wird man am Montagmorgen überrascht, was sich da so in der Welt tut. Nun also: „Putin wirbt für Syrienhilfe“.

Es überrascht, dass vom Autor dieses Artikels nicht ein Wort zu lesen ist, dass Putin in Syrien beim Bürgerkrieg an der Seite des Aggressors Assad stand und noch immer steht.

Wirkt vor diesem Hintergrund das Auftreten Putins in Deutschland nicht zynisch? Und was will er damit erreichen? Ehrlich ist es, wenn der Kriegstreiber den Krieg für beendet erklärt und sich mit all seinen Russen aus Syrien zurückzieht! Ehrlicher ist es, wenn Putin als Erster damit anfängt dem syrischen Volk materiell zu helfen! Ehrlicher ist es, wenn er und sein „Freund“ Assad sich dem UN-Tribunal stellen! Ehrlicher ist es, wenn er keine Bedingungen an die stellt, von denen er sich Hilfe für Syrien erwartet. Ist es nicht zynisch und menschenverachtend, wenn Putin mit der Not der Menschen in Syrien nun Geschäfte mit dem Westen machen möchte!?

Politikern, die sich als Machthaber verstehen, muss der Westen auf Augenhöhe begegnen!

Das ist dann wahre und richtige Diplomatie, die von unserer Kanzlerin Gott sei Dank sehr gut umgesetzt wird!

