64-Jähriger zündet sein Auto an

Boxtal.Mehrere Anrufer meldeten am Sonntagabend bei der Feuerwehr, dass ein Auto auf einem Parkplatz an der Landesstraße 575 bei Boxtal brennen würde. Auf dem Parkplatz an der Kreuzung zur Landstraße 2310 stand ein Opel in Flammen. In unmittelbarer Nähe des Brandes traf die Polizei den Fahrzeugbesitzer an. Dieser war stark alkoholisiert. Ersten Ermittlungen nach hatte der 64-Jährige sein Fahrzeug selbst angezündet.

Die Beweggründe für diese Tat müssen laut Polizei noch ermittelt werden. Die Feuerwehren aus Freudenberg und den angrenzenden Gemeinden waren mit über 40 Einsatzkräften bei dem Löscheinsatz vor Ort. An dem Opel entstand ein Totalschaden. Gegen den 64-Jährigen erfolgt eine Strafanzeige. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.04.2019