70-jähriges Bestehen wird im Juli gefeiert

Es folgte ein Vortrag von Mathias Altmann, von der AOK Wertheim zum Thema „Pflegestärkungsgesetz PSG II zu der Pflegeversicherung“.

In ihrem Schlusswort gab Margarete Schmidt noch einen Ausblick auf die Aktivitäten 2018, bei denen ganz besonders das 70-jährige Bestehen des Ortsverbands am 1. Juli zu nennen ist. Der Jahrestag soll mit einem Fest in der Raubachhalle begangen werden. Die Vorbereitungen hierzu laufen bereits. vdk

