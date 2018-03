73 910 Euro Zuschuss für attraktiveren Badesee

Anzeige

Freudenberg/Stuttgart.Tourismusminister Guido Wolf hat am Mittwoch die Projekte bekannt gegeben, die 2018 durch das Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes gefördert werden. Zu den begünstigten Projekten gehört auch die geplante Modernisierung des Badesees in Freudenberg. Das mit einer Investitionssumme in Höhe von 302 642 veranschlagte Projekt wird mit 73 910 Euro bezuschusst, wie aus einer Mitteilung des Ministeriums der Justiz und für Europa in Stuttgart hervorgeht. Die Förderung beträgt damit nur 25 Prozent statt von der Verwaltung und dem Gemeinderat in Freudenberg erhofften 50 Prozent (die FN berichteten).

2018 werden durch das Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes mehr als 30 Projekte gefördert und Investitionen in Höhe von mehr als 25 Millionen Euro angestoßen.

Wichtige Partner

Minister Wolf sagte am Rande des baden-württembergischen Messeauftritts auf der weltweit größten Reisemesse ITB (Internationale Tourismus-Börse) in Berlin: „Die Kommunen sind wichtige Partner für die touristische Entwicklung des Landes. Für die Gäste ist die Infrastruktur vor Ort von zentraler Bedeutung. Umso wichtiger ist, dass das Land die Kommunen bei touristischen Infrastrukturprojekten unterstützt.“ In dieser Legislaturperiode sei die Fördersumme des Tourismusinfrastrukturprogramms von jährlich fünf auf sieben Millionen Euro erhöht worden, sagte Wolf.