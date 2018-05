Aktionstag findet bereits zum 20. Mal statt

Anzeige

Aktionen in der Stadt und auf dem Land sollen zeigen, was die Menschen mit ihrer Heimat verbinden: worauf sie stolz sind, was gut funktioniert, welches Engagement vor Ort vorhanden ist und wie bei allem regionalen Selbstbewusstsein Weltoffenheit sowie ökologische und soziale Verantwortung gelebt werden.

Regionale Kreisläufe

In Hunderten von Projekten, Veranstaltungen, Festen, Ausflügen, Märkten und anderen Events zeigen die Veranstalter, wie sie einen Beitrag dazu leisten, regionale Kreisläufe zu erhalten.

Über die Webseite zum Aktionstag (www.tag-der-regionen.de) können ab sofort wieder Aktionen angemeldet werden.

Außerdem lädt die Seite alle interessierten Besucher dazu ein, nach Veranstaltungen in ihrer Nähe zu suchen.

Breit gefächerte Angebote

Die Angebote werden auch in diesem Jahr wieder breit gefächert sein: Hoffeste, regionale Street-Food-Festivals, Streuobstfeste, Handwerksmärkte, Tage der offenen Tür, regionale Kochworkshops, Filmvorführungen, Diskussionsforen, regionale Exkursionen, Gottesdienste oder Aktionen für Kinder.

Bereits 1999 wurde der Tag der Regionen ins Leben gerufen und entwickelte sich über die Jahre zur größten Aktionsplattform für regionales Engagement.

Stetige Zunahme

Die Zahl der Veranstaltungen stieg dabei stetig an und so wurden in den letzten Jahren jeweils über 1000 Veranstaltungen und Aktionen auf die Beine gestellt.

Der Tag der Regionen ist ein Projekt vom Bundesverband der Regionalbewegung und wird von einem breiten Aktionsbündnis bundesweit unterstützt. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.05.2018