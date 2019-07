Alte Spritze ist fast 40 Jahre alt

Freudenberg.Die Feuerwehrabteilung Ebenheid bekommt eine neue Tragkraftspritze. Das ist einer der Beschlüsse des Technischen Ausschusses des Freudenberger Gemeinderates in seiner Sitzung am Montag. Die Neuanschaffung ersetzt ein Gerät mit dem Baujahr 1980, gegen dessen Weiterbenutzung der TÜV Süd im März Bedenken erhoben hatte. Die Tragkraftspritze wird für knapp 12 917 Euro bei der Firma Wilhelm Barth in Fellbach gekauft. Einstimmig beschloss der Ausschuss auch das Einvernehmen zum Bauantrag für den Dachgeschossausbau und die Errichtung von Gauben an einem Gebäude in Freudenberg.

Eine Gegenstimme gab es gegen den Bauantrag zum Neubau einer Lagerhalle in Boxtal. Begründet wurde diese mit der Tatsache, dass das Nachbarhaus ein Kulturdenkmal sei und deshalb die Blecheindeckung der Halle nicht passend erscheine.

Einmütig war dann wieder die Entscheidung, einem Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung für den Austausch von zwei Dachflächenfenstern an einem Haus in Freudenberg zuzustimmen. Ebenfalls in Freudenberg soll ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und Garage entstehen. Dazu erteilte der Ausschuss sein Einvernehmen bei einer Enthaltung. Ohne Probleme ging schließlich ein Bauantrag für die Errichtung einer Stützmauer aus Blocksteinen in Freudenberg durch das Gremium. Das hätte sich noch mit zwei weiteren Bauanträgen befassen können, doch die gingen nicht rechtzeitig genug ein, um auf der Tagesordnung der Ausschusssitzung zu landen, informierte Bürgermeister Roger Henning abschließend.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019