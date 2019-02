Altstadt wird zur Partymeile

Freudenberg.Am Rosenmontag ist es wieder soweit: Der große Narrenzug schlängelt sich am 4. März bei der Freudenberger Straßenfastnacht durch die Altstadt.

Zu dem ausgelassenen Narrentreiben gehören traditionell auch die Partys im Amtshauskeller und im „Kochkeller“ neben dem Rathaus. Zum Aufwärmen bei Kaffee, Kuchen und mehr wird im Rathauskeller das „Freudenberger-Keller-Café“ eingerichtet.

Traditionell beginnt die Party mit dem Einzug der Narren in die Altstadt. Aufstellung zum Umzug ist ab 13 Uhr, Abmarsch ist um 13.30 Uhr am Gasthaus „Rose“. Der Gaudiwurm zieht von der Brücke Richtung Miltenberg bis zum „Stahlbuckel“.

Bei der ganzen Narretei steht die Sicherheit an erster Stelle, betonen die Verantwortlichen in der Ankündigung. So sind in allen Bereichen der Straßenfastnacht Glasflaschen und Gläser verboten. Um die Umwelt zu schonen, werden Kunststoffwegwerfbecher durch Mehrwegbecher ersetzt.

Die Landesstraße 2310 wird in Freudenberg am Rosenmontag von 8 bis 19.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Mainstraße. Die Mainbrücke nach Kirschfurt ist ab 11 Uhr für Fahrzeuge gesperrt.

Alle Gruppen, die bei der Straßenfastnacht mitfeiern wollen und sich schriftlich, per Fax an 09375/920046) oder per E-Mail anmelden (stefan.zoeller@freudenberg-main.de), haben freien Eintritt. Weitere Informationen und das Anmeldeformular gibt es unter www.freudenberg-main.de im Internet.

Zum Fastnachtsausklang steht am Dienstag, 5. März, ab 20 Uhr die „Fastnachtsverbrennung“ mit dem Carnevalverein Finkenbrüchle im Restaurant-Café „Badesee“ auf dem Programm.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019