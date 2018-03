Ampel an Lindtalschule mit Fußgängerschaltung versehen

Anzeige

Freudenberg.Die Ampel an der Freudenberger Lindtalschule wurde mit einer Fußgängerschaltung versehen. Das erklärte Bürgermeister Roger Henning in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Montag. Das Vorhaben hatte Stadtrat Manfred Zipf (CDU) in der vorangegangen Ausschusssitzung angeregt.

Im Punkt Anfragen verwies Stadtrat Werner Beck (SPD) auf die Garagen an der Mainstraße, die sich zum Teil in städtischem Besitz befinden und vermietet sind. Er regte an, den Holzbelag auf den Terrassen, die sich über den Garagen befinden, zu erneuern.

Boxtals Ortsvorsteher und Stadtrat Rolf Döhner (CDU) fragte, warum die Straße zwischen Boxtal und Freudenberg in der vergangenen Woche zeitweise gesperrt war. Der Grund hierfür waren Bohrungen für Bodenuntersuchungen zur Vorbereitung der Verlegung der L 2310.