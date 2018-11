Amüsanter Blick auf geprägte Geschlechterrollen

Ebenheid.In allen Szenen erfüllten laute Lachsalven das Gemeindezentrum. Mit der Komödie „ Die Nacht der Nächte“ von Regina Rösch trafen die Schauspieler den Nerv der Gäste. Mit zum Erfolg trugen auch die regionalen Bezüge bei, die eingearbeitet worden waren.

Lioba Michel (Hilde Berberich) und Anni Seidenspinner (Brigitte Bundschuh-Hock) lassen es aus Sicht von Außenstehenden ruhig angehen. Ihrer eigenen Meinung nach haben sie jedoch mit ihrer Agentur „Leih dir einen Mann“ viel Arbeit. An einsame Damen vermietet das Duo einen Mann für alle Fälle. Und „egal ob jung oder alt“, man habe immer einen Mann parat.

Dumm nur, dass es der Agentur an „Frischfleisch“ mangelt. So vermitteln die beiden Damen häufig ihre reifen Ehemänner Egon (Reinhold Ott) und Alois (Egon Schmitt). Eigentlich wollten sie davon Abstand nehmen, nachdem die Männer vor 20 Jahren in Hamburg eine Affäre begannen. So bleibt ihnen, zum Missfallen der Herren, nur starke und dauerhafte Kontrolle.

Ehe bedeutet lebenslang

Während das Topmodell der Agentur, Dieter Hummel (Simon Schaber), die guten Aufträge bekommt, müssen sich die Ehemänner mit Werbejobs als Hähnchen und Bockwurst begnügen. Kündigen geht aber nicht, denn die Ehe sei leider lebenslänglich, stellen sie fest.

Auch der Gedanke an die viele Arbeit mit der Hochzeit ihres Sohnes Florian (Sebastian Nehr) stressen Lioba. Zu allem Überfluss taucht auch noch Gretchen Fischer (Karin Walter), die Adoptivmutter von Florians Verlobter Marita (Carina Knörzer), auf. Zwischen ihr und Lioba entbrennt ein Streit über geänderte Speisebestellungen für die Hochzeit, der deutlich macht, dass die beiden alles andere als Freunde sind.

Gretchen ist die „beste Wahrsagerin von Ebbend“. Auf Bitte von Anni sagt sie mit Hilfe von Kartenlegen die Speisen für die Hochzeit vorher. Doch ihr Zukunftsblick ist anders als erwartet.

Lokale Bezüge

Plötzlich betritt der „schnuckelige“ Detlef Renner (Jan Voit) aus Düsseldorf die Agentur. Er ist auf der Suche nach männlicher Begleitung für einsame Abende. Anni ist sich sicher, der ist vom anderen Ufer. Darauf meinen alle anderen: „Aus Kirschfurt kommt der nicht.“ Detlef hat ein Auge auf Dieter geworfen, was diesen mehr als irritiert. Zudem hat er einige neue Geschäftsideen für die Agentur. Bei den Ehemännern kommen diese sehr gut an, die Frauen hingegen sind alles andere als begeistert.

Zu Beginn des zweiten Akts müssen die Frauen dank Detlef als Werbeikonen ihr Dasein fristen. Währenddessen genießen die Männer ihre Freiheit. In feucht fröhlicher Runde kommt das Gespräch an jene erotischen Erlebnisse in der Nacht in Hamburg. Ein Höhepunkt des zweiten Akts für das Publikum war die Tanzeinlage der Männer.

Das angehende Ehepaar wiederum ist über den Dauerstreit ihrer Mütter über die Hochzeitsfeier und ihr ständiges Einmischen genervt. Wie Gretchen vorausgesagt hatte, verläuft der Tanzauftritt der Herren in Umpfenbach anders als erwartet und Frauenschwarm Dieter muss die Folgen der Kollision mit einem eifersüchtigen Ehemann ausbaden.

Gretchen wiederum ist enttäuscht darüber, dass es ihr nicht gelingt mit Hilfe der Karten den Vater ihrer Adoptivtochter herauszufinden. Dies ärgert auch Lioba, die zu gerne wissen möchte, welche Gene in Marita schlummern.

Als die Herren lauschen, wie Marita ihre Hamburger Mutter beschreibt, werden bei Dieter Erinnerungen wach, die er aber verleugnet. Dann sagt Gretchen auch noch voraus, dass Maritas Vater in der Hochzeitsnacht seiner Tochter sterben wird.

Während die Männer in Panik verfallen, bleiben die Frauen ahnungslos. Die Männerriege schmiedet einen Rettungsplan, der die Hochzeitsnacht der Liebenden zu einer normalen Nacht machen soll.

Der dritte Akt nimmt die Zuschauer mit ins Ehegemach der frisch Vermählten. Dieter ist zu Beginn voller Angst vor dem, was ihm droht. Der Plan der Männer scheint aber, dank ihrem Freund dem Bier, zu gelingen. Die Männer sind fröhlich, doch die Braut quält sich nicht nur mit der Situation, sondern mit allerlei Wehwehchen.

Entsprechend ist Maritas Laune. „Wir stehen dir bei und helfen dir bei dieser schwierigen Situation“, versprechen Dieter und Alois ihrem Schützling Florian.

Dann tauchen auch noch Lioba und Egon mit einem außergewöhnlichen Familiengeschenk auf. Mit ihrer Besserwisserei treibt Lioba ihre gestresste Schwiegertochter fast in den Wahnsinn, aber Marita weiß sich zu wehren. Als dann noch Gretchen und Anni dazu kommen, wird das Chaos perfekt. Außerdem kommt ein von Lioba gut gehütetes Geheimnis ans Licht. Auch Florian hat eine Überraschung parat. Die Vaterschaftsfrage von Marita löst sich am Ende anders als erwartet. Zudem wartet am nächsten Morgen eine böse Überraschung auf die Betreiberinnen der Agentur.

Für alle Mitwirkenden gab es anhaltenden Applaus. Regie beim gelungen Stück führte Egon Schmitt. Souffleuse war Anita Edwell, die Maske übernahm Brigitte Bundschuh-Hock und Techniker war Ingo Nortmann. Mit dem Erlös unterstützt der Komödienstadl „Leas Lichtblick“ der Aktion „MainHerz“. Alle fünf Aufführungsabende sind bereits restlos ausverkauft. bdg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018