Anette Zöller findet „Maxi“

Boxtal.Nichtsahnend leiht sich Anette Zöller in der örtlichen Bücherei St. Nikolaus Boxtal ein Buch von Prof. Dr. Maier aus. An der Ausleihtheke entdecken die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in dem auszuleihenden Buch einen Wurm. Es handelt sich dabei um den Bücherwurm Maxi, der seit geraumer Zeit auf einen Finder wartet.

Seit Bestehen der Pfarrbücherei im Jahr 1990 sind in ausgewählten Büchern „Bücherwürmer“ versteckt. Leiht sich nun der ahnungslose Interessent das entsprechende Buch aus, erhält dieser einen ausgelobten Preis.

Anette Zöller liest gerne und nutzt oft die Gelegenheit gute und aktuelle Bücher vor Ort auszuleihen.

Das Buch

Das Buch von Prof. Dr. Joachim Maier mit dem Titel: „Die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aus Freudenberg am Main“ dürfte in nur wenigen Büchereien zu leihen sein. Das Gedenkbuch stellt die Einzelschicksale von mehr als 30 jüdischen Freudenbergern vor, darunter auch mehrere Kinder. Das Buch ist mit einem originalen Autogramm des Autors versehen.

Büchereileiterin Rosemarie Müller übergibt der Finderin Anette Zöller den Preis in Form eines Buchgutscheines. stn

