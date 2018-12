Angebot in einmaliger Kulisse genossen

Das Dutzend ist voll: Schon zum zwölften Mal fand am Wochenende der Freudenberger Weihnachtsmarkt statt und lockte wieder zahlreiche Besucher aus nah und fern an.

Freudenberg. Nicht nur Bürgermeister Roger Henning ist davon überzeugt. Es hat sich längst herumgesprochen, „der Freudenberger Weihnachtsmarkt ist etwas ganz Besonderes“.

Und das liegt auch – aber nicht nur – an der Atmosphäre, die alljährlich über dem einmaligen Ensemble von historischem Rat- und Amtshaus, in Kellern und Gewölben liegt, wenn darin die Stände und im Freien die Buden aufgebaut sind, an denen Waren feilgeboten werden, die nicht immer unbedingt alltäglich sind. Dazu kommen Kunst- und anderes Handwerk, das man beim Freudenberger Weihnachtsmarkt noch „live“ erleben kann.

Und natürlich die passende Musik über die zwei Tage, dargeboten etwa von der Stadtkapelle und deren Jugendblaskapelle oder dem Männerchor und dem Chor „Belcanto“, Axel Köhnert auf seiner Panflöte oder dem Ukulelenensemble „MainSaiten“.

Mit dabei sind natürlich auch die Freudenberger „Goldkehlchen“ mit Michael Korn und geleitet von Nathalie Hirsch. Sie haben sich längst über die Grenzen des Städtchens hinaus einen Namen gemacht. Warum, das ließen sie eindrucksvoll bei der Eröffnung des Markts hören.

„Nehmen Sie sich die Zeit und die Ruhe und nehmen Sie auch das eine oder andere Geschenk mit“, forderte Bürgermeister Henning auf. Caroline Becker vom städtischen Büro für Tourismus & Kultur, die mit ihrer Kollegin Petra Fiederling und unterstützt von den Mitarbeitern des Bauhofs die Veranstaltung wieder perfekt vorbereitet hatte, begrüßte „neue und treue Aussteller. Weiter verriet sie, dass es ein Wunsch des Bürgermeisters war, den Weihnachtsmarkt auszubauen.

Das ist unter anderem dadurch geschehen, dass erstmals einige Buden im Hof des Amtshauses aufgebaut waren, wo unter anderem der SC Freudenberg mit seinem Stickeralbum vertreten war. Und wo am Samstagabend erstmals beim Weihnachtsmarkt eine Glühweinparty, noch dazu mit Live-Musik, stattfand.

„War super“, befand nicht nur Caroline Becker am Tag danach. Ein Urteil, zu dem sicher auch die Standbetreiber kamen, wenn die Besucher der Werbung Beckers erlagen, die bei der Eröffnung gesagt hatte: „Es sind so schöne Sachen da, da kann der Geldbeutel schon etwas lockerer sitzen.“

Dann sind die Aussteller sicher auch nächstes Jahr gerne wieder dabei, damit der Freudenberger Weihnachtsmarkt, frei nach Bürgermeister und Tourismusmanagerin „sich weiter wie eine kleine Blume sanft entfaltet“.

