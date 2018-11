Arbeiten sollen 2020 beginnen

Freudenberg.Der Grünen-Landesvorsitzende Oliver Hildenbrand aus Freudenberg setzt sich ein für eine zeitnahe Verbesserung der Verkehrsverhältnisse auf der Landesstraße 2310 zwischen Freudenberg und Wertheim im Streckenabschnitt zwischen Tremhof und Rosenmühle. Mit diesem Anliegen hat er sich kürzlich in einem Schreiben an das Verkehrsministerium in Stuttgart gewandt.

Aus der Antwort des Ministeriums geht nun hervor, dass die Bauarbeiten für den Straßenausbau und den Lückenschluss im Maintalradweg im Jahr 2020 beginnen werden. „Ich bin Verkehrsminister Winfried Hermann dankbar, dass mir sein Amtschef Dr. Uwe Lahl versichert hat, dass die erforderlichen Planungsschritte nach Kräften vorangetrieben werden, um die Realisierung dieses wichtigen Infrastrukturprojekts möglichst zeitnah erreichen zu können“, macht Hildenbrand deutlich. Bereits seit vielen Jahren wird eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse auf der L 2310 zwischen Freudenberg und Wertheim im Streckenabschnitt zwischen Tremhof und Rosenmühle angestrebt. Gerade im Bereich Tremhof kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen, die eine Verlegung sowie einen Ausbau der L 2310 in diesem Bereich zur Erhöhung der Verkehrssicherheit notwendig erscheinen lassen. Außerdem klafft zwischen Tremhof und Rosenmühle eine Lücke im Maintalradweg, die zur Verbesserung der Radinfrastruktur und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit dringend geschlossen werden sollte.

In den vergangenen Jahren ist neue Bewegung in die Diskussion gekommen: Ein Kiesgrubenbetreiber plant die Einrichtung einer neuen Rohstoffabbaufläche im Bereich des Tremhofs, die ebenfalls eine Verlegung der L 2310 notwendig macht. Nach umfangreichen Abstimmungsgesprächen zwischen der Landesstraßenbauverwaltung und dem privaten Kiesgrubenbetreiber ist es gelungen, sich auf eine Kopplung dieser Projekte im Rahmen einer Gesamtlösung zu verständigen. Erklärtes Ziel ist, die Einrichtung der Rohstoffabbaufläche gemeinsam mit der Verlegung der L 2310 und dem seit vielen Jahren angestrebten Straßenaus- und Radwegneubau durchzuführen. boh

