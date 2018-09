Die Ausstellung zur konkreten Kunst ist eine thematische Premiere für die Freudenberger Amtshausgalerie. Zunächst waren die Gäste ob der Werke etwas irritiert, später dann aber fasziniert.

Freudenberg. Gezeigt werden im Amtshaus druckgrafische Werke Konkreter Kunst der 1960er und 70er Jahre aus der Privatsammlung des verstorbenen Freudenberger Alfred Söller. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Sascha Koch am Klavier und Dominik Höfling an der Trompete. Höfling ist ein Enkel des Kunstsammlers.

Bürgermeister Roger Henning warf in seiner Ansprache einen Blick in die Entwicklung der Kunst im 20. Jahrhundert. Um 1903 herum sei es zu einer große Wende gekommen. Malerei und Plastik hätten sich zusehens von der sichtbaren Wirklichkeit entfernt. „Es entstanden neue Stilrichtungen wie die Abstrakte Kunst.“ Auch die Konstruktive Kunst habe ihren Anfang in Malerei und Plastiken gefunden.

Gestaltungsmittel

Die Bezeichnung „Konkrete Kunst“ sei 1924 vom Künstler Theo van Doesburg eingeführt worden. „Sie basiert im Idealfall auf mathematisch-geometrischen Grundlagen.“ Ihre besonderen Gestaltungsmittel seien die Farben, der Raum, das Licht und die Bewegung. „Sie ist ein Ausdruck von harmonischem Maß und Gesetz.“

Die Ausstellung in der Amtshausgalerie ermögliche diese Stilrichtung zu erleben, fuhr Henning fort. Sie sei auch ohne jedes Vorwissen für jeden erfassbar. „Farbintensive Farben, geometrische Formen, klare Linien und exakte Farbflächen laden uns zum Erkunden ein“, schwärmte der Bürgermeister. Die Konkrete und Konstruktive Kunst werde oft als dekorative „Kästchenmalerei“ bezeichnet, da sie auf mathematischen Prinzipien basiere. Klare Bildelemente wie Flächen und Farben, aber auch einfache, visuell überschaubare Bildkonstruktionen, verbunden mit einer mechanischen, exakten und anti-impressonistischen Maltechnik, hätten das Ziel, die absolute Deutlichkeit in den Vordergrund zu stellen.

Kraft der Grafiken

Alfred Söller habe als Freudenberger Geschäftsmann im Sandsteingewerbe gewirkt. Er sei, auch durch seinen Beruf als Diplom-Ingenieur für Hoch- und Tiefbau, begeistert vom mathematischen Ausdruck und der farbigen Kraft der Grafiken gewesen.

Die Einführung in die Ausstellung übernahm die Kunsthistorikerin und Leiterin des Kultur- und Tourismusbüros, Caroline Becker. Alles habe bei einem Gespräch zwischen ihr und Alfred Söllers Sohn Bertram über die Sammlung seines Vaters begonnen, erklärte sie. Beim Besuch einer Ausstellung zur Konkreten Kunst im Würzburger Kulturspeicher sei sie „total überwältigt gewesen. Gleichzeitig, gab Becker zu, empfand sie diese Kunst zuerst als unverständlich. Es folgte ein Besuch im Haus der Familie Söller, das der Kunstsammler selbst entworfen und gebaut hatte. Becker: „Es spiegelt die Architektur der 60er Jahre wider und ist in sich stimmig. Es ist ein Haus aus einem Guss.“

Betram Söller zeigte ihr eine Mappe mit 150 Drucken Konkreter Kunst, die sein Vater gesammelt hatte. Schnell sei man sich einig geworden, man müsse Teile der Sammlung unbedingt im Rahmen der Kulturwochen zeigen.

Berechenbar

Der Sammler war von Technik begeistert. An der Konkreten Kunst faszinierten ihn Formen, Farben und die Berechenbarkeit. Seine Sammlung zeige aber auch seine persönliche Einstellung zur Kunst und seinen Geschmack, erklärte die Rednerin weiter. Dank sprach sie dem Martin von Wagner Museum aus, das die Rahmen für die Ausstellung zur Verfügung stellte. Denn die Drucke passten in keinen der vorhandenen Rahmen.

An die Gäste gewandt stellte Becker fest: „Uns macht glücklich, wenn wir etwas in der Kunst erkennen und wir uns am Inhalt entlanghangeln können.“ Da dies bei der Konkreten Kunst nicht funktioniere, habe diese eine besondere Wirkung. Beim ersten Blick auf die Werke könne man an Firmenlogos denken. Das Gezeigte sei abstrakt.

Abstraktion bedeute, vom Abbild der Wirklichkeit etwas wegzunehmen, es zu vereinfachen und so anders darzustellen. „Künstler versuchten sich neu zu orientieren, denn für alles Wirkliche gab es die Fotografie. So entstand die Konkrete Kunst.“

Becker stellte einige zentrale Punkte der gezeigten Stilrichtung vor, indem sie das Manifest zur Konkreten Kunst von Theo van Doesburg aufgriff. Diese Kunstrichtung müsse von jedem verstanden werden, meinte die Kunsthistorikerin. Sie dürfe keine Anlehnung an die Natur enthalten und auch keine Dramatik und Gefühle vermitteln. Sie enthalte keine konkreten Symbole.

„Das Bild bedeutet nur sich selbst. Wir sollen das gezeigte nicht interpretieren“, verdeutlichte Becker eine Forderung von Doesburg. „Schauen sie genau hin“, forderte sie die Gäste auf, alle Details zu beachten: „Söller sammelte qualitativ hochwertige Druckgrafiken der 1960er und 70er Jahre, das macht die Ausstellung aus. Spannend ist auch, dass er Werke seiner Zeitgenossen sammelte.“

Die gezeigten Werke seien eine persönliche Auswahl von ihr, sagte Becker. Der Familie Söller dankte sie für die Leihgabe. Weiter gab sie eine Erklärung zu einigen der gezeigten Motive.

Beim Rundgang waren die Besucher unter anderem von den Werken fasziniert, die durch ihre Muster einen 3D Eindruck vermittelten. bdg

