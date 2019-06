Freudenberg.Einfach weitergefahren ist am Donnerstag ein Unbekannte, nachdem er einen geparkten Toyota Yaris beschädigt hatte. Der Besitzer des Toyotas stellte seinen Pkw gegen 11.15 Uhr in der Freudenberger Hauptstraße am Straßenrand ab. Als der Mann um 11.35 Uhr wieder zurück zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Offenbar war jemand mit seinem Fahrzeug an dem Toyota hängen geblieben und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. pol

