Badesaison im Freudenberger Seepark beginnt am 12. Mai

Freudenberg.Der Sommer kann kommen, am Samstag 12. Mai eröffnet der Badesee im Seepark Freudenberg die Sommersaison. Der See ist von Montag bis Donnerstag täglich von 10 bis 19 Uhr sowie von Freitag bis Sonntag, an Feiertagen und in den Ferien Baden-Württembergs von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Der Kiosk im Badesee und das Restaurant Café Badesee erwarten die Badegäste mit Snacks und Leckerem aus der Küche.

Bereits jetzt sollte man sich im Kalender auch folgende Termine vormerken: Sport und Spaß der DLRG am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juni, mit Schaumparty am 8. Juni sowie das „Sommerkino im Badesee“ am 7. und 8. September. Bild: Franz Hofmann