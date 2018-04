„Behinderungen werden massiv sein“

Anzeige

Die Bauarbeiten sollen, wenn möglich, weitestgehend in der Ferienzeit liegen, um den Schulbusverkehr nicht zu stark zu beeinträchtigen. „Die Behinderungen während der Bauzeit werden aber für Wessental massiv sein, da der Ort durch den Wildbach zweigeteilt ist“, räumte Henning ein. Ohne Sanierung müsse man die Brücke aber ablasten. Schwere Fahrzeuge, wie etwa Schulbusse und Lastwagen der Müllabfuhr, dürften sie nicht mehr überqueren. Dies sei keine Lösung.

Mit Ende der Brückenarbeiten, zwischen September und November, soll mit dem Bau des Spielplatzes begonnen werden. Hinsichtlich der Detailgestaltung des Spielplatzes wird man mit dem Ortschaftsrat im Gespräch bleiben.

In der Bürgerfragerunde wurde eine Vielzahl Themen angesprochen. Ein Bürger fragte, wann die vier großen Schlaglöcher auf der Straße Richtung Rauenberg, auf Höhe des Waldrands, beseitigt werden. Laut Matthias Gallas, Leiter Fachbereich II der Stadtverwaltung Freudenberg, sollen diese nun im Frühjahr verschlossen werden. Die Maßnahme war im Winter wegen Frostgefahr nicht möglich.

Festgestellt wurde, dass die Wassergräben entlang der Straßen gereinigt und gemulcht werden müssen. Das Wasser schwämme von dort bei Regen auf die Straßen. Gallas erwiderte, das Problem sei letztmals 2016 angesprochen worden. „Damals hatten wir um eine Liste der Gräben mit Handlungsbedarf gebeten. Auf die warten wir noch heute.“ Die von einem Bürger geforderten Maßnahmen wird man nun veranlassen.

Einig waren sich die Bürger und Räte, dass man sich für den neuen Spielplatz eine Wasserspielmöglichkeit wünscht. Dazu könnte man eine Anbindung zum in den Nähe liegenden Brunnen nutzen. Henning erklärte, die Idee mit den Wasserspielen nehme der Planer auf. Ein Anschluss an den Brunnen werde wegen der Querung der Straße wohl schwierig. Gallas ergänzte, das Wasser auf Spielplätzen müsse hohe hygienische Anforderungen erfüllen. So empfehlen Planer regelmäßig den Anschluss der Spielmöglichkeiten an das Trinkwasser. Sowohl Verwaltung als auch Ortschaft legten Wert darauf, eine Lösung zu finden.

In der Sitzung wurde darum gebeten, die Arbeiten an der städtischen Brücke am „Hirschen“ und der Kreisbrücke (Kreisstraße Richtung Nassig) zeitlich zu koordinieren. Gallas zufolge wird sich der Beginn der Sanierung durch den Landkreis wohl ins vierte Quartal 2018 ziehen. Aktuell laufen die Ausschreibungen dafür. Die komplette Sanierung der Kreisbrücke sei ohne Straßensperrung möglich. Lediglich bei Anlieferung von Baumaterial komme es kurzzeitig zu halbseitigen Sperrungen. Die Abstimmungen für die Arbeiten zwischen Stadt und Kreis laufen. „Wir werden Wessental nicht abschneiden“, versicherte er.

Im Hinblick auf die Arbeiten an der Kreisbrücke bat ein Feuerwehrmitglied darum, einen besseren Zugang für die Wasserentnahme der Wehr am Bach in diesem Bereich zu schaffen. Die Idee wird die Stadtverwaltung an den Kreis weitergeben.

Weitere Bitte der Anwesenden war es, den Aussichtspunkt am Stromhäusle am Wald freizuschneiden. Man habe den Standort geprüft, so Gallas. Entscheidungen stehen noch aus. Er verwies darauf, dass der Bereich bis etwa in die 1960er-Jahre ein Schuttplatz war. Die Fläche gilt als belastet. Man habe Kontakt mit dem Umweltamt aufgenommen.

Zu der aufgetretenen Kritik am Räum- und Streuplan bat Henning, Änderungswünsche vor dem Winter zu melden. Dann prüfe man gerne eine Änderung. Der stellvertretende Ortsvorsteher Matthias Fleischer stellte fest, insgesamt funktioniere das Räumen und Streuen hervorragend. bdg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.04.2018