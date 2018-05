Besuchern wird Grabpflege erleichtert

Anzeige

Ursprüngliche Intention von Weis war die Anschaffung mehrerer Wagen für jeden Friedhof, die dann mittels Pfandsystem gesichert werden sollten. Das hätte aber vergleichsweise viel Geld gekostet, wie die Angebote auswiesen, die der Stadtbaumeister bei zwei einschlägigen Firmen eingeholt hatte.

Wohl erneuert werden muss der schon 2014 gestellte Bauantrag für den Steg über den Wildbach bei der Rosenmühle, räumte der Bürgermeister auf Nachfrage von Rolf Döhner (CDU) ein. In diesem Jahr soll die Maßnahme umgesetzt werden und es habe sich in der Zwischenzeit doch einiges verändert, so Henning. Dieser informierte auch, dass voraussichtlich Ende des Monats die wegen des Breitbandausbaus notwendigen Asphaltierungen zeitgleich in Freudenberg und Boxtal ausgeführt werden sollen.

Deutlich heller als bisher ist es am Parkplatz der Lindtalschule, denn dort wurden nach Aussagen des Bürgermeisters die Beleuchtungskörper ausgetauscht. Derzeit nicht auf der Agenda steht eine Ausbesserung der Löcher im Asphalt im Wartebereich der Haltestelle vor der Schule, erklärte Henning auf Anfrage von Manfred Zipf (CDU). Möglicherweise lasse sich das aber im Zusammenhang mit den geplant gewesenen Ausbesserungsarbeiten bei der Aufstellung der Fußgängerampel erledigen.

In Auftrag gegeben sind Flickteerungen auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Rauenberg und Wessental, sowie an mehreren Stellen in Boxtal, erklärte Fachbereichsleiter Matthias Gallas auf Nachfrage von Weis und Döhner. ek

