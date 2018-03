Bläserklasse wurde ins Leben gerufen

Anzeige

Zahlreiche Termine

Neben den Konzerten waren der Rosenmontagsumzug, das Maibaum aufstellen, der Ostersonntagsgottesdienst, Festbesuche in Freudenberg, Rüdenau und Frankfurt-Heddernheim, sowie Allerheiligen und Volkstrauertag feste Termingrößen.

Im Anschluss stellte Barbara Böxler, Zweite Vorsitzende für Finanzen, die Einnahmen und Ausgaben gegenüber. Vorsitzender Wolfgang Konrad dankte allen passiven Mitgliedern für ihre finanzielle Unterstützung und zeigte sich erfreut über den mittlerweile festen Sponsorenstamm bei Konzerten. Die Kassenprüferinnen Sandra Schwesinger und Bettina Schell bescheinigten Barbara Böxler eine einwandfreie Kassenführung.

Dirigent Bernd Hofmann erwähnte, dass man im letzten Jahr wieder eine beachtliche Anzahl von Proben und Auftritten absolvierte. Er zog ein durchweg positives Resümee und stellte erfreut fest, dass die betriebene Personalentwicklung des Vereines Früchte trägt.

Nachwuchs integriert

2017 wurde die Bläserklasse gegründet. Drei Jugendliche haben ihren festen Platz in der Kapelle gefunden und wirkten regelmäßig an verschiedenen Terminen mit. Vier Musiker von extern konnten hinzu gewonnen werden. Insgesamt hat der Musikverein Rauenberg derzeit 36 Aktive.

Mit dem Bericht der Jugendvertretung informierte Victoria Goeckes die Versammlung über die neu gegründete Bläserklasse. Beim Instrumentenkarussell im vergangenen Oktober konnten Schüler der Eichwaldgrundschule alle Blasinstrumente des Vereins testen. Im Anschluss daran verzeichnete der Verein acht Anmeldungen. Die Probe der Bläserklasse findet freitags in der letzten Schulstunde statt. Der Musikverein Rauenberg beteiligt sich zu 50 Prozent an den Kosten für dieses zukunftsorientierte Projekt.

Probe- und Auftrittsfleißigste des vergangenen Jahres sind Barbara Böxler und Christoph Grein mit 52 wahrgenommenen Terminen, gefolgt von Heinz Grein mit 48 und Alois Kraus mit 47. Die Versammlung beschloss anschließend einstimmig die Satzungsänderung hinsichtlich des Umfangs der Vertretungsmacht des Vorstandes mit Wirkung gegen Dritte.

Die Entlastung des Vorstands übernahm Ortsvorsteher Siegbert Weis. Er lobte die Arbeit des Musikvereins und sprach seinen Dank an die vielen aktiven Musiker, die ihren Wohnsitz außerhalb haben und dementsprechend Fahrzeit für den Verein auf sich nehmen, aus.

Herbert Grein dankte dem Musikverein für die musikalische Beteiligung an den kirchlichen Anlässen und freut sich, dass in diesem Jahr die Abholung der Wallfahrer am Ortseingang von Walldürn und der anschließende Wallfahrtsgottesdienst von den Rauenberger Musikern umrahmt wird.

Planung für Konzerte

Die Planungen zum Frühjahrskonzert, das in diesem Jahr unter dem Motto „Servus, Austria“ am 7. April in der Raubachhalle stattfindet, laufen.

Neben dem Gastgeber wirken noch der Musikverein Dörlesberg, das Jugendorchester der Musikschule Freudenberg und Solistin Luisa Elbert an der Violine mit. Man will den Gästen wieder einen unvergessenen Konzertabend präsentieren.

Karten wird es ab der kommenden Woche im Vorverkauf bei Gardinen Blümel und Lounge Hair in Rauenberg geben.

Weiter wird 2018 der Gottesdienst am Ostersonntag umrahmt. Die traditionelle Maibaumaufstellung und die Prozessionen anlässlich Christi Himmelfahrt und Fronleichnam stehen ebenso auf dem Programm.

Abendliche Serenade

Am 23. Juni findet die abendliche Serenade mit ihrem besonderen Ambiente auf dem Dürrhof statt. Mit einem Unterhaltungskonzert beim Straßen- und Hoffest ist der Verein in Bürgstadt dabei. Die Mitwirkung am Messeumzug in Wertheim und die Umrahmung der Bürgermedaillenverleihung im Oktober sind ebenfalls geplant.

Der Gräberbesuch anlässlich Allerheiligen und der Volkstrauertag in Rauenberg und Ebenheid werden ebenfalls vom Musikverein begleitet. Am 16. Dezember bildet das traditionelle Adventskonzert den krönenden Abschluss des Jahres.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.03.2018