Bürgertreff und Jugendraum geplant

Anzeige

Weitere Mittel wurden für Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus, die Befreiung der Friedhofshalle von Mauergrün und die Sanierung der Eidelsgasse angefordert. Weiterhin wurde eine Überprüfung gefordert, inwieweit die Parkplatzsituation am Friedhof entschärft werden kann.

Zudem stimmte das Gremium der Nutzungsänderung eines Kellerraumes in der Schulstraße in einen Getränkeverkaufsraum zu. In der Beschlussempfehlung an den Gemeinderat wurde jedoch eine Überprüfung hinsichtlich der Öffnungszeiten und der Parkmöglichkeiten angeregt. Ziel war es, den gegenüberliegenden Gehweg von parkenden Autos frei zuhalten.

Freuen dürfen sich die Rauenberger über die Eröffnung eines Hofladens. Weis erklärte, dass es sich nicht um einen Dorfladen handeln würde, sondern um einen Hofladen, in dem regionale Produkte wie etwa Getränke, Fleisch- und Backwaren, Honig und dergleichen angeboten werden. Die Eröffnung ist voraussichtlich für November geplant.

Auf der Sitzung hatte Ortsvorsteher Siegbert Weis zahlreiche weitere Informationen für die Bürger und Räte. So berichtete er von teilweise erhebliche Straßenschäden und desolaten Kanaldeckeln, die eine ernsthafte Gefahr besonders für Radfahrer darstellen. Für die Reparaturen wurde eine Baufirma beauftragt.

Um die Geschwindigkeit der Fahrzeuge am oberen Ortseingang Rauenbergs zu reduzieren, strebt die Verwaltung eine Lösung an. Auch Mittel für die Beseitigung der prekären Parksituation am Friedhof wurden in die Anforderungen aufgenommen.

Ein weiteres Ärgernis für Rauenberger Einwohner sind die Geruchsbelästigungen aus der Kanalisation in der Eidelsgasse. „Die sind für die Anwohner eine Zumutung“, wurde betont. Der Bauhof spülte und belüftete den Kanal bereits und nahm Messungen vor, jedoch offenbar ohne Erfolg. Die Ursache sei noch unklar. Aktuell laufen Untersuchungen zweier Proben, von deren Ergebnis sich Fachleute eine Klärung der Geruchsbelästigung versprechen. Das Problem werde möglicherweise durch die lange anhaltende Regenwasserknappheit verstärkt.

In der Raubachstraße wurden Leerrohre im Rahmen des DSL-Ausbaus verlegt. Einige Bürger wiesen den Ortsvorsteher darauf hin, dass die Wiederherstellung der Gehwege nicht ganz ordnungsgemäß verlaufen seien. Die Abnahme der Bauarbeiten sei noch nicht gewesen, für Hinweise aus der Bevölkerung sei er dankbar, so Weis.

Wann die höhere DSL-Geschwindigkeit verfügbar ist, sei noch unklar. Zuvor müssten erst einmal die Kabel verlegt und Schaltkästen geschaffen werden. Es werde laut Planungen jedoch noch in diesem Jahr passieren. Weiter gab Weis bekannt, dass es in der Leichenhalle kürzlich Umbaumaßnahmen gab, um dort Platz für eine Kühlzelle zu schaffen. Am Wald bei der Raubachhalle musste ein Weg gesperrt werden. Grund ist der Befall der Bäume vom Eichenprozessionsspinner. Eine Firma wurde bereits mit der Entfernung der Nester beauftragt.

Auf dem Spielplatz wurden einige Reparaturen durchgeführt. Unter anderem wurden Sicherungsmaßnahmen an der Rutsche durchgeführt. Weiterhin wurde eine Spielekiste neu angelegt. In diese kann Spielzeug abgelegt werden und es so der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. bdg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.07.2018