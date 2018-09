Das Angebot beim Herbstmarkt stimmte

Der Herbstmarkt in Freudenberg bot den zahlreichen Besuchern am Sonntag viele Möglichkeiten zum Ausprobieren, Entdecken und Genießen.

Freudenberg. Offiziell eröffnet wurde der Herbstmarkt im Mainvorland am Vormittag mit den Schüssen der Böllerschützen des Schützenvereins und dem Spiel der Freudenberger Herolde. Bürgermeister Roger Henning strahlte angesichts der guten Besucherresonanz mit der Sonne um die Wette. Er dankte allen Marktbeschickern und Organisatoren sowie den beiden Viertelmeistern.

Tradition

Anschließend verlas er die von Maximilian II. unterzeichnete Urkunde aus dem Jahr 1568, mit der Freudenberg auf Bitten von Graf Ludwig zu Stollberg das Marktrecht verliehen wurde. „Zum Leben und Wohnen gehört die Tradition, dazu zählt auch dieser Herbstmarkt“, betonte Henning und übergab Marktmeisterin Caroline Becker den Marktstock.

So viele Besucher bereits zur Eröffnung seien sehr selten, stellte diese fest. „Es gibt viel zu sehen und anzuschauen“, versprach sie.

Zahlreiche Verkaufsstände luden zu einem Einkaufsbummel ein. Umfangreich war auch wieder der Flohmarkt. Wie man Insekten und anderen Tieren im eigenen Garten etwas Gutes tun kann, erfuhren die Gäste am Stand der Naturschutzgruppe Main-Wildbach. Dort gab es neben fertigen Insektenhotels auch Bausätze und Anleitungen zum Beispiel für einen Fledermausunterschlumpf. Kinder konnten sich zudem auf einen Holzanhänger ein Fledermausbild brennen lassen.

Die Mitglieder der Greifvogel- und Eulenhilfe Würzburg hatten einen Fleckenuhu mitgebracht. Zusätzlich gab es viele Informationen zu den Greifvögeln und ihrem Schutz. Weitere Anziehungspunkte auf dem Markt waren die Zuchtschau des Deutschen Teckelclubs und eine Autoschau. Die Marktbesucher für ihre Idee begeistern konnten auch die Verfechter der „Fair-Trade-Stadt Freudenberg.“ Klaus Hildenbrand, Sprecher der örtlichen Global-Marschall-Plan-Gruppe, erklärte im Gespräch mit den FN, man wolle das Ganze nun auf „breitere Füße“ stellen. Dazu setze man beispielsweise auf die Kooperation mit den örtlichen Vereinen. Intensiviert werden solle auch die Öffentlichkeitsarbeit: „Die Leute sollen wissen, welche Fair-Trade-Produkte es schon in Freudenberg zu kaufen gibt.“

Informieren konnte man sich über Veranstaltungen der Stadt Freudenberg, die Arbeit des VdK und der politischen Gruppen in der Kommune. Kinder wurden am Stand des Tageselternvereins geschminkt. Zudem gab es für sie eine Hüpfburg. Am Stand der Stadtwerke entstanden in einer Fotobox lustige Bilder. Das Salzsieden demonstrierten die „Schwäbisch Haller Salzknechte“ des Vereins Alt Hall. Mit einem Obststand vertreten war die Fränkische Apfelkönigin 2017 bis 2019, Veronika Streun. Vielfältig war auch das Speisenangebot mit deftigen und süßen Leckereien.

Ein umfangreiches Angebot für Kinder und Erwachsene bot die DLRG-Gruppe Freudenberg am Mainufer. Kinder konnten dort Stockbrot am Lagerfeuer backen, spielen und an einem Zeltlagerquiz teilnehmen. Zudem wurde die umfangreiche Ausrüstung der Wasserretter und DLRG-Taucher vorgestellt.

Wer wollte, konnte die Herz-Lungen-Wiederbelebung üben und die Funktionsweise der vielerorts angebrachten Defibrillatoren (AED) kennenlernen. Auch eine Bootstour auf dem Main wurde angeboten.

Einsatzübung

Am Mittag zeigten die Aktiven der örtlichen DLRG zusammen mit der Hundestaffel der DLRG Wertheim bei einer Einsatzübung ihr Können. Dabei wurden die Personensuche im Wasser mit dem Hund und der Einsatz von Tauchern vorgeführt. Außerdem zeigten die Strömungsretter die Rettung einer Person aus dem Wasser. Für die musikalische Unterhaltung der Marktbesucher sorgten die Stadtkapelle Freudenberg und „The Kern Brothers.“ Eine Führung zu den Bildstöcken der Stadt bot am Nachmittag Anita Putterbough an. Auch die Museen der Kommune waren geöffnet.

