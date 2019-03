Denkmalschutz stimmt gläserner Box zu

Freudenberg.Ein kleines „gläsernes Museum“ entsteht im Burgweg 6 in Freudenberg. Dort war, im Zusammenhang mit der umfassenden Sanierung des benachbarten Anwesens Burgweg 4, eine baufällige Scheune bis auf das massive Hanggeschoss abgetragen worden.

Wäre es nach dem Denkmalschutz gegangen, hätte dann eine Betondecke eingezogen werden müssen. Der Gemeinderat hatte allerdings andere Vorstellungen, erinnerte Bürgermeister Roger Henning am Montag in der Sitzung des Technischen Ausschusses.

Diese Ideen werden jetzt umgesetzt, denn der Denkmalschutz war mit der Aufstellung einer gläsernen Ausstellungsbox letztlich einverstanden. Und mit einem Antrag auf Leader-Förderung war die Verwaltung auch erfolgreich, so dass Henning jetzt von einem Zuschuss in Höhe von 60 Prozent berichten konnte.

Gläserner Ausstellungsraum

Im „gläsernen Ausstellungsraum“ präsentiert werden soll zum einen das von Ludwig Weiser gefertigte Modell der Freudenburg. Zu sehen sein sollen außerdem ein Sandsteinwappen der Familien Schönborn, das auf dem Grundstück Burgweg 7 gefunden worden ist, sowie einige weitere kleinere Fundstücke. In der Vorweihnachtszeit will man schließlich hölzerne Krippenfiguren zeigen, weshalb die Ausstellungsbox beleuchtet werden kann. Den Auftrag für die gläserne Vitrine erteilte der Ausschuss zum Preis von 14 850 Euro an die Firma Herbert Schmitt aus Bürgstadt. Bildhauer Georg Büttner, ebenfalls aus Bürgstadt, wird für 2680 Euro das Wappen restaurieren. Einen dieses umgebenden Stahlrahmen soll für 330 Euro die Firma Edetec aus Röllbach liefern. Und dann gibt es noch ein „Bereichsschild“ mit Informationen wie beim Tourismusleitsystem, das ebenfalls von der Bürgstädter Firma Schmitt Metallbau für 840 Euro geliefert werden soll.

Zweites großes Thema der Ausschusssitzung waren Bauanträge zur Nutzungsänderung von Räumen in den Kindergärten Boxtal und Rauenberg, die von dem Gremium jeweils einstimmig genehmigt wurden. Wie Stadtbaumeister Gunter Eisert erläuterte, geht es sowohl in St. Wendelinus in Rauenberg als auch in St. Nikolaus in Boxtal neben dem Austausch von Bodenbelägen vor allem um Brandschutzmaßnahmen. Notausgangstüren müssen eingebaut, Zimmertüren gegen Brandschutztüren ausgetauscht und Türschließer, die sich bei Rauchentwicklung aktivieren, installiert werden. Heizungsanlage und Elektrik gilt es anzupassen, Wandvertäfelungen zu entfernen, in den Schlafräumen Bodenbeläge zu erneuern und schließlich Malerarbeiten auszuführen. Kosten soll das alles laut Eisert gut 38 000 Euro in Boxtal und etwa 37 000 Euro in Rauenberg. Klaus Weimer (Freie Wählervereinigung) ging zwar davon aus, dass die tatsächlichen Beträge höher ausfallen werden als jetzt angegeben, stimmte aber gleichwohl zu.

Wie die beiden Ortsvorsteher Rolf Döhner für Boxtal und Siegbert Weis für Rauenberg mitteilten, hatten die jeweiligen Ortschaftsräte die geplanten Maßnahmen gebilligt. Allerdings störte man sich daran, dass die Leiterinnen der Kindergärten von der Verrechnungsstelle nicht detailliert über die vorgesehenen Arbeiten nicht informiert worden sind, die Leiterin von St. Wendelinus aber sogar Angebote für die Bodenbeläge einholen sollte.

Bürgermeister Henning versprach, die Kritik bei nächster Gelegenheit vorzubringen. Und er berichtete, dass von Seiten der kirchlichen Verrechnungsstelle ein Antrag zu erwarten sei, dass die Stadt ihren Kostenanteil von 70 Prozent, zu dem sie laut Eisert vertraglich verpflichtet ist, erhöhen soll. Die Entscheidung darüber werde aber erst der neue Gemeinderat treffen können.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019