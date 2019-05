Deutlich weniger Kündigungen

Freudenberg.Die Rauch-Gruppe befindet sich derzeit inmitten eines erfolgreich laufenden Transformationsprozesses, bei dem die strategische und marktorientierte Neuausrichtung der Produktions- und Organisationsstrukturen im Fokus stehen, duies teilte gestern das unternehmen in einem Schreiben an die Redaktion mit.

Weiter heißt es in der Mitteilung: In diesem Zusammenhang kündigte das Unternehmen am 4. Februar 2019 einen größeren Personalabbau an. Nach konstruktiven Verhandlungen und hohem Engagement von beiden Seiten einigten sich Betriebsrat und Geschäftsleitung in dieser Woche auf ein gemeinsames Konzept zur sozialverträglichen Anpassung der Kapazitäten. Dabei konnte die Anzahl der zu kündigenden Vollzeitmitarbeiter auf 32 reduziert werden. Damit ist das Unternehmen zum Beginn des neuen Wirtschaftsjahres am 1. Juli zukunftsfähig aufgestellt. pm

