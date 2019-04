Die Landschaft von achtlos weggeworfenem Müll befreit

Boxtal.In Freudenberg und seinen Ortsteilen fand am Samstagvormittag die Aktion „Frühjahrsputz“ statt. Bei dieser befreien die Einwohner die Landschaft in und um ihre Gemeinde von Müll.

In Boxtal trafen sich um 9 Uhr rund 30 Helfer, darunter viele Kinder und Jugendliche. Eine große Helferzahl, über die sich Ortsvorsteher Rolf Döhner sehr freute. Nachdem die Aktion im vergangenen Jahr schneebedingt ausgefallen war, sammelte man dieses Mal bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen. Zur Belohnung warteten am Ende Essen und Getränke auf die Helfer. Vorher galt es jedoch, den Unrat, den andere achtlos wegwerfen, einzusammeln. Dabei waren alle motiviert bei der Sache. „Wir wollen ein sauberes Boxtal“, betonte einer der Erwachsenen. Eine weitere Teilnehmerin wollte ihren Teil dazu beitragen, dass Plastik sich in der Umwelt nicht zu Mikroplastik zerreibt und in dieser Form in Wasser und Nahrungskette gelangt. Einig waren sich die Helfer, man habe eine Vorbildfunktion. Die Müllsünder sollten merken, was man mit in die Umwelt nimmt, müsse man auch wieder aufheben. „Gegen das achtlose Wegwerfen, helfen nur hohe Strafen“, bedauerten sie.

Aufgeteilt in drei Gruppen wurden Wege, Plätze, Wiesen und der Bach vom Müll befreit. Nicht fehlen durften dabei große blauen Müllsäcke, Eimer, Handschuhe und Warnwesten. Die gefüllten Müllsäcke wurden nach der Aktion vom städtischen Bauhof abgeholt und fachgerecht entsorgt.

Kopfschütteln gab es zum Beispiel auf dem Spielplatz. Reihenweise fanden die ehrenamtlichen Helfer dort Papiermüll und Plastikverpackungen auf den Wiesen und dem Weg. „Es ist eine Sauerei“, meinte einer der Aktiven.

Als Mahnung für die Müllsünder schrieben die Jugendlichen des Sammelteams gleich zweimal mit Straßenkreide: „Die Müll-Gang war hier“ auf das Spielplatzareal.

Neben Müll fanden sich auch andere Fundstücke, wie ein kleiner Rucksack, mehrere Bälle und sogar ein Roller. Diese hatte man auf dem Platz belassen, denn man war sich sicher, die Besitzer werden diese sicher wieder abholen. Ganzer Körpereinsatz war gefragt, als die jungen Helfer mit einem Stock Müll aus dem Bach fischten.

In rund drei Stunden kamen zwölf große Säcke Abfall zusammen. Dabei war auch Altmetall, wie Reste eines Ofens und verrostete Eimer. Insgesamt sammelte man in Boxtal rund 500 Kilogramm Müll zusammen.

Wie Elisabeth Huba-Mang vom Familien-, Senioren- und Integrationsbüro Freudenberg (FSI) berichtete, waren in der Kernstadt und den Ortsteilen am Samstag rund 110 Helfer aktiv.

„Alle meinten, dieses Jahr sei weniger Müll zusammengekommen als bei vorherigen Aktionen dieser Art“, sagte sie gegenüber den FN. In anderen Ortsteilen und der Kernstadt wurden teilweise große Teile wie Gestelle oder ein ganzer Teppich gefunden.

Bereits am Freitag hatten die Kinder der Lindtal-Grundschule in Freudenberg Müll gesammelt und so ihren Teil zum Erfolg der Aktion beigetragen. bdg

