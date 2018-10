DLRG trat mit 17 Spendern an

Freudenberg.Um die Blutspendebereitschaft zu erhöhen, hat das Blutspendeteam Freudenberg bei der letzten Blutspendeaktion zu einem Vereinswettbewerb aufgerufen. Statt einem kleinen Geschenk konnte sich jeder Spender für einen Verein von Freudenberg und den Stadtteilen eintragen lassen. Die drei Vereine, die mit ihren Mitgliedern am meisten Blut gespendet haben bekommen einen Preis beispielsweise für ihre Jugendarbeit. So konnte die Vorsitzende der DRK Ortsgruppe Agnes Eitel an die DLRG Ortsgruppe Freudenberg den erste Preis (30 Liter Bier und zwei Kisten alkoholfreie Getränke) überreichen. Die DLRG Freudenberg hatte sich mit 17 Spendern an der Aktion beteiligt. Der zweite Preis (75 Euro für die Jugendarbeit, gespendet von der Stadt Freudenberg) ging an den SC Freudenberg mit 16 Spendern und 3. Preis (zwei Kisten Bier und zwei Kisten alkoholfreie Getränke) an den Musikverein-Stadtkapelle Freudenberg den mit 14 Spendern.

Laut DRK war diese Aktion ein voller Erfolg. Im Januar hatten zählte die DRK Ortsgruppe bei der Blutspendeaktion 74 Spendenwillige mit 66 Spenden, im April 84 Spendenwillige mit 78 Spenden, im Juli 73 Spendenwillige mit 73 Spenden und im Oktober 99 Spendenwillige mit 95 Spenden. drk

