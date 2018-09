Ehrenamtlich stark engagiert

Boxtal.Seinen 80. Geburtstag feiert der Boxtaler Egon Krebs am heutigen Samstag. Er hat die Entwicklung de regionalen Volksbank maßgeblich mitgeprägt. Zudem engagierte er sich in vielen Vereinen der Ortschaft. Für sein berufliches und gesellschaftliches Engagement wurde er mehrfach ausgezeichnet.

Der Jubilar wurde am 22. September 1938 in Boxtal geboren. Sein Bruder war drei Jahre älter. Sein Vater Norbert Krebs arbeitete als kaufmännischer Angestellter und Ratsschreiber in Boxtal, seine Mutter Ottilie war Hausfrau.

Seit 1970 ist Egon Krebs mit seiner Frau Barbara verheiratet. Das Paar hat keine eigenen Kinder, engagiert sich aber seit fast 50 Jahren für Patenkinder weltweit.

Von 1946 bis 1952 besuchte Krebs die Volksschule Boxtal, danach zwei Jahre die höhere Handelsschule Wertheim. Sein Abitur legte er 1957 an der Wirtschaftsoberschule Walldürn ab. Es folgte eine zweijährige Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volksbank Wertheim. Er war schon früh mit dem Thema Geld in Berührung gekommen. Denn: „Mein Vater führte im Dorf die Spardarlehenskasse. Deren Sprechstunden waren immer sonntags nach der Kirche in unserem Wohnzimmer.“

Nach der Ausbildung leistete Krebs von 1959 bis 1960 seinen Wehrdienst. Er absolvierte zudem die Offiziersausbildung und wurde Leutnant der Reserve der Luftwaffe.

Es folgten vier Monate als Angestellter bei der Volksbank. Dann begann er ein Vollzeitstudium der Bankbetriebswirtschaftslehre an der Universität Frankfurt. Während der Semesterferien arbeitete er weiterhin bei der Wertheimer Volksbank, um sein Studium zu finanzieren. Im April 1963 verließ er nach knapp zwei Jahren die Uni ohne Diplomprüfung. Krebs: „Für mich war dies eine Weiterbildung, da es sonst keine anderen Möglichkeiten gab.“

Kurz erhielt der nun 80-Jährige vom Badischen Genossenschaftsverband den Auftrag, als Geschäftsführer der Genossenschaftsbanken im Bereich Wertheim diese auf eine Fusion vorzubereiten. Von 1963 bis 1972 ging es um die Fusion von elf Spar- und Darlehens- sowie Raiffeisenkassen. Im Juni 1972 wechselte Krebs in den Vorstand der Volksbank Wertheim, wo er unter anderem für Personal und Controlling verantwortlich war.

Von 1984 bis zum Ruhestand 2000 fungierte er als stellvertretender Vorsitzender der Bank. Zudem stand er ab 1974 jahrelang der Prüfungskommission bei der Ausbildungsprüfung von Banklehrlingen in Bad Mergentheim vor. Eine spannende Zeit, die er nicht missen wolle, so Krebs.

Auch die Boxtaler Vereine konnten auf Krebs bauen. Er war Gründungsinitiator des SC Eintracht und von 1971 bis 1985 dessen Vorsitzender, später Kassenwart, Vorsitzender Finanzen und kommissarischer Leiter. „Ich wollte nicht, dass er zerbricht, weil keiner die Aufgabe des Vorsitzenden übernehmen wollte“, sagte Krebs. Inzwischen ist er Ehrenvorsitzender der Sportler.

1965 war er Mitgründer der örtlichen DLRG-Gruppe. Bis 1989 fungierte er als Kassenwart. Seitdem ist er Ehrenmitglied. Ebenso von Krebs mit ins Leben gerufen wurde 1975 der Tennisclub Freudenberg. Dort und bei den Fußballern des SC Boxtal war er als Spieler aktiv. Seit 2010 singt er im Gesangverein Frohsinn. Seit 2013 verwaltet er dessen Kasse. Seit 2000 ist er passives Mitglied des Musikvereins Harmonie. In seine Zeit als Pfarrgemeinderat (2000 bis 2015) fiel die umfangreiche Sanierung von Kirche und Pfarrhaus.

Für sein umfangreiches Engagement wurde Egon Krebs 2005 mit dem Ehrenamtspreis „Echt gut“ Baden-Württemberg und 2014 mit der Bürgermedaille der Stadt Freudenberg in Gold ausgezeichnet.

Heute lässt es der Jubilar etwas ruhiger angehen. Gerne beschäftigt er sich mit der Dorfgeschichte von Boxtal. Große Freude hat er auch an seinem Hund Quinzi.

Seinen Ehrentag feiert der Jubilar mit der Familie. Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an. bdg

