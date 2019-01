Ein familiärer musikalischer Nachmittag

Die Mitglieder der Musikfamilie der städtischen Musikschule Freudenberg, ob klein oder groß, boten ein gelungenes, abwechslungsreiches Programm.

Rauenberg. Für Musikschulleiter Michael Korn ist das Vorspiel der Schüler der städtischen Musikschule Freundenberg in der Eichwald-Grundschule Rauenberg ein familiärer Nachmittag, auf den er sich das ganze Jahr freut. Am Sonntag präsentierten sich in der Aula der Schule zahlreiche Mitglieder einer großen Musikfamilie.

Eröffnet wurde das Vorspiel von der Bläserklasse von Musikschule, Musikverein Rauenberg und Grundschule. Unter Leitung von Musiklehrer Lukas Fink spielten die Kinder mit Blasinstrumenten und Cajón das „Echo des Frühlings“ und „Duett für Band.“ Korn erklärte, die Bläserklasse sei ein Erfolgsmodell, das junge Musiker in die Musikschule und den Musikverein bringe.

Auf ganzer Linie überzeugt

Auch der Gitarrennachwuchs überzeugte auf voller Linie. Unterstützt von ihrem Lehrer Rainer Kern spielte Angelina Thielen „Sascha liebt nicht große Worte“ und“Old MacDonald had a Farm“. Ebenso von Kern begleitet überzeugte Emilia Hasenfuß mit „Der Jongleur“ von Peter und Conni Teuchert. Sie sang und begleitete sich selbst auf der Gitarre.

Marie Friesen (Lehrer Korn) ließ den Gospel „When the Saints“ am Klavier erklingen. Fetzig kam das Schlagzeugsolo von Marie Löhr (Lehrer Korn) daher. Nach Noten spielte sie „And now Ladies and Gentleman“ von Sönke Hermannsen. Geschwisterliche Blasinstrumentenpower boten Carolina, Aileen und Hannes Ulrich mit Trompeten und Posaune. Das Trio spielte „Passacaille“ von Georg Friedrich Händel und Wolfgang Amadeus Mozarts „Allegro“. Ihr Lehrer Johannes Dembinski begleitete sie am Klavier.

Beim „Hexen – Rock’n Rol“ von Komponistin Stefanie Stegfellner klatschte das Publikum mit. Vorgetragen wurde das rockige Stück mit Gitarre und Gesang von Ben Birkholz, Levin Becker und Lehrer Korn. Begleitet wurden sie von Jungschlagzeuger Henrik Friesen.

Das bekannte Kinderlied „Kommt ein Vogel geflogen“, zwitscherten Anastasia Beiding und Vanessa Schweizer (Lehrer Claus Voit) auf ihren Klarinetten. Den zweiten Teil des Konzerts eröffnete Nicolas Schidlo mit der Posaune (Lehrer Dembinski). Er spielte „An der Weser“ von Gustav Pressel. Zu den zahlreichen Gitarristen des Nachmittags gehörten auch Eduard Fischer (Gitarre und Gesang), sowie Jonas Carl. Zusammen mit Lehrer Kern trugen sie „Auf der Mauer, auf der Lauer“ vor. Wieder mit Kerns Unterstützung spielten Laura Krull und Jan Breitenbach das südamerikanische Stück „Donde Vas, buen Caballero“ auf der Gitarre. Feste Schlagzeuggröße der Musikschule ist Lian Hildenbrand (Lehrer Korn), der Phil Collins’ Song „In the Air tonight“ spielte. Marisa Ahrend (Lehrer Dembinski) spielte auf der Violine „Etude“ von Shinicki Suzuki und Johann Sebastian Bachs „Minuet Nr. 2“.

„For Friends“ – dieses Stück von Heinz Both widmete die Klarinettistin Dunja Zipprich der Musikfamilie. Ihr Lehrer Voit begleitete sie. „Patience“ von Guns ’n’ Roses erklang von Tobias Weis und Lehrer Kern an den Gitarren.

Eine Schlagzeugversion des Welthits „The final countdown“ von Europe spielte Basti Weis. Ilja Beiding und Lehrer Voit folgten mit dem Klavierstück „Beat it“ von Michael Jackson. Wiederum Guns ’n’ Roses hatte sich Arthur Friesen ausgesucht. Begleitet von Kern spielte er auf der E-Gitarre „Sweet Child o’ mine“.

Bei „Jugend musiziert“ erfolgreich

Bei „Jugend musiziert“ war Melissa Hasenfuß (Lehrer Korn) in der Sparte Pop-Gesang sehr erfolgreich. Mit Gitarre und Gesang begeisterte sie am Samstag mit „Perfect“ von Ed Sheeran und als Zugabe mit „Diamands“ von Rihanna, ihrem Gewinnerstück aus dem Wettbewerb. Rainer Kern unterstützte sie an der Gitarre. Zum Finale stimmten alle Mitwirkenden, begleitet vom Gitarrenkurs der Erwachsenen (Lehrer Korn) „Bad Moon Rising“ von Creedence Clearwater Revival an.

