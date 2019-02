„Ein Kessel Buntes“ mit Prinzenpaar

Freudenberg.Ein dreifaches donnerndes Helau begrüßte das Prinzenpaar Julia die Erste von Portugalien und Christian der Erste von Bürgstalien. Das Caritas-Altenpflegeheim Otto Rauch Stift (ORS) feiert schon länger Fasching, aber erstmals mit einem eigenen Prinzenpaar, das standesgemäß von seiner Leibgarde begleitet wurde. Die Faschingsfeier des Hauses stand in diesem Jahr unter dem Motto „Ein Kessel Buntes“. Und in der Tat erlebten die Seniorinnen und Senioren ein buntes, freudiges Fest, das alle Sinne fröhlich berührte.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Betreuungsteams Manuela Mc Math, Christina Motzel, Sonja Großmann, Birgit Bechtold und Kerry Happ hatten sich wieder einiges einfallen lassen. Unterstützt wurde das Kollegium von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Christine Bieber und Silvia Metzler.

Viel Farbe, Bewegung und Frohsinn brachte der Carnevalsverein Finkenbrüchle Freudenberg CFF in den Saal. Unter tosendem Applaus wurden die Tanzgarden „Ultra Mini Finken“ und „Mini Finken“ begrüßt. Sie zeigten mit viel Spaß ihr Können und erfreuten die Zuschauenden.

Peter Hofmann spielte die neuesten Faschingslieder zum Schunkeln und Mitsingen, was auch kräftig gemacht wurde, so dass die heitere Stimmung stieg. In bewährter Weise sorgte das Küchenteam des ORS für Speis und Trank. car

