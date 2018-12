Einblicke in das „Universum der Kunst“

Mit dem Titel „Im Universum der Kunst“ ist die Sonderausstellung zu Julius Echter überschrieben, die bis zum 3. März im Freudenberger Rauch Museum gezeigt wird.

Freudenberg. Selbst 400 Jahre nach dem Tod von Julius Echter sind die Einflüsse des ehemaligen Würzburger Fürstbischofs auf die Region Mainfranken noch sichtbar – auch in Freudenberg. Das Rauch Museum hat dies zum Anlass genommen, sich in einer neuen Sonderausstellung mit dem Kunst-Universum des vielschichtigen und kontrovers beurteilten Kirchfürsten zu beschäftigen.

Wie es in der Ankündigung weiter heißt, gilt Julius Echter (1545 bis 1617) als großer Bauherr, Verwaltungsreformer und als Patron der Künste. Denn neben Politik, Wissenschaft und Religion machte sich der Würzburger Fürstbischof in den 44 Jahren seiner Herrschaft auch Architektur und Städtebau sowie Musik und bildende Künste zur Aufgabe.

Überall in der Region hinterließ Echter seine Spuren. In Freudenberg zum Beispiel an einem Reformationsbildstock, an den Inschrift-Tafeln am Friedhofsportal, am Rathausportal sowie an den Häusern Köhler und Elbert. Die neue Sonderausstellung „Im Universum der Kunst. Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn (1545 bis 1617)“ im Rauch Museum beschäftigt sich deshalb in den nächsten Monaten mit dem kulturellen Wirken des Kirchfürsten. Im Mittelpunkt steht dabei ein Möbelstück: der einzigartige „Echter-Tisch“ aus Schweinfurt.

Dieses Schmuckstück ist mit seiner Platte aus dem Jahr 1610 nicht nur ein faszinierendes Objekt der Möbelgeschichte. Seine filigranen Zinneinlagen spiegeln zusammen mit weiteren Exponaten aus Malerei, Bildhauerei, Druckgrafik und anderen Gattungen das Kunstschaffen der Echterzeit wider. Darüber hinaus können Besucher ein Holzmodell der Zimmermannsarbeit einer typisch Echter’schen Kirchturmspitze bewundern und an einem Multitouch-Tisch durch das echterzeitliche Würzburg reisen. Kurator der Sonderausstellung ist Herr Dr. Markus Maier aus Freudenberg.

Zu sehen ist die schau bis zum 3. März mittwochs von 14 bis 16.30 Uhr, sonntags von 14 bis 17 Uhr. Auch an den Feiertagen 26. Dezember und 6. Januar ist geöffnet. Der Eintritt ist frei, Führungen nach Vereinbarung möglich.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018